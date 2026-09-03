Las Casas Ahorcadas recorrerán la historia de los grandes robos y atracos en su nuevo curso

El Club de Lectura de Las Casas Ahorcadas inicia este viernes su decimoséptimo curso en la Biblioteca Fermín Caballero de Cuenca con los robos y atracos como hilo conductor. Su presidente, Sergio Vera, ha explicado en Onda Cero Cuenca que llevaba preparando esta temática desde 2021 y que serán los propios miembros del club quienes seleccionen las obras que finalmente formarán parte del programa.

El recorrido permitirá comprobar cómo han evolucionado tanto los delincuentes como la forma de narrar sus golpes desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Entre las propuestas aparecen personajes como Arsène Lupin o Raffles, clásicos como El gran robo del tren, de Michael Crichton, y obras relacionadas con diferentes etapas del crimen organizado estadounidense. El viaje podrá alcanzar el siglo XXI con Ghostman, una historia marcada por las nuevas tecnologías y los modernos sistemas de seguridad. Buena parte de las lecturas estarán acompañadas por sus correspondientes adaptaciones cinematográficas.

La primera reunión, este viernes 4 de septiembre a las 18.30 horas en la Biblioteca Fermín Caballero, servirá también para conocer al ganador del Premio Tormo Negro Masfarné. Un total de 41 socios han votado entre las cuatro obras finalistas de Pere Cervantes, Leonardo Padura, Pedro Feijoo y Gianrico Carofiglio. El autor vencedor recibirá 1.500 euros y será además el encargado de pronunciar el pregón inaugural del próximo Festival de Las Casas Ahorcadas.

Tras 17 cursos, Vera sitúa ahora uno de los principales retos de la asociación en acercar la novela negra a colegios e institutos de Cuenca. Las Casas Ahorcadas trabaja ya para implicar a los centros educativos y conseguir que alumnos desde quinto de Primaria puedan leer obras de algunos de los escritores que visitarán la ciudad. “Es crear escuela, y nunca mejor dicho”, señala Vera, con el objetivo de conseguir que las nuevas generaciones se incorporen progresivamente a la lectura y al género negro.