Las rebajas fiscales de luz y gas no se activarán en noviembre al quedarse la subida por debajo del 15 %

Las rebajas fiscales previstas para las facturas de electricidad y gas no se activarán en noviembre después de que la evolución de sus respectivos índices de precios no haya alcanzado el umbral establecido. El Real Decreto-ley 25/2026 condiciona la recuperación temporal del IVA reducido al 10 % a que el IPC específico de la electricidad o del gas natural de septiembre supere en más de un 15 % al registrado un año antes.

Cristóbal Monasor, de Cristo Auditor, explica en Onda Cero Cuenca que la subida analizada se ha quedado en el 11,4 %, insuficiente para activar esas rebajas en noviembre. El mecanismo no depende del IPC general ni del incremento particular de una factura, sino de la evolución del índice específico contemplado en la norma. La posibilidad volverá a evaluarse para diciembre a partir de los datos correspondientes a octubre.

Todo ello llega en un contexto de inflación elevada. El IPC general de septiembre alcanzó el 5,5 % en Castilla-La Mancha, la tasa más alta del país junto a Galicia, frente al 4,9 % de media nacional. En Cuenca, la entrevista sitúa la tasa provincial en el 5,6 %.

Con la llegada del frío, Monasor aconseja revisar especialmente el contrato de gas. El auditor señala que actualmente la Tarifa de Último Recurso (TUR) resulta más competitiva que muchas ofertas del mercado libre y recuerda que las propias facturas incorporan herramientas para comparar tarifas. En electricidad, recomienda analizar los horarios de consumo, especialmente en contratos regulados, aprovechando aquellas franjas en las que la generación renovable contribuye a abaratar el precio.

El Real Decreto-ley mantiene además abierta la posibilidad de recuperar en diciembre tanto el IVA reducido como un tipo del 0,5 % en el Impuesto Especial sobre la Electricidad si los precios energéticos de octubre superan el umbral fijado.