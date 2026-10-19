La Guardia Civil desmantela dos criaderos clandestinos de perros en la provincia de Cuenca

La Guardia Civil ha intervenido dos criaderos no autorizados de perros de raza que operaban en la provincia de Cuenca. Las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal eran deficientes.

La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, y se inició gracias a la colaboración ciudadana. Durante la investigación se constató que los criaderos se anunciaban en diversos portales de venta por internet, en los que se ofertaban cachorros sin que los titulares dispusieran de la preceptiva licencia como criadero ni de la declaración de núcleo zoológico.

Durante la inspección de la finca, los agentes localizaron a los perros, de razas como chow chow, bichón maltés y caniche, hacinados en jaulas con una importante acumulación de excrementos, en contacto directo con sus desechos.

Asimismo, se constató que los animales carecían de la vacunación antirrábica y de los tratamientos de desparasitación obligatorios. Esta falta de control veterinario suponía un riesgo para la salud de los propios animales y una posible vía de transmisión de enfermedades a las personas.

Por estos hechos, el SEPRONA de Cuenca ha formulado 25 denuncias en materia de bienestar animal, que han sido puestas en conocimiento de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, autoridad competente para la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía. Adquirir un animal a través de canales clandestinos o portales de internet no verificados puede contribuir, de forma involuntaria, a financiar actividades de cría sin garantías sanitarias ni de bienestar animal.

Antes de comprar o adoptar, se recomienda exigir la documentación oficial queacredite la legalidad del criadero y la cartilla sanitaria al día, firmada por un veterinario colegiado. Ante cualquier sospecha de abandono, maltrato o instalaciones ilegales, se solicita a la ciudadanía que lo ponga en conocimiento de la Guardia Civil.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.