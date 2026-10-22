DIVERS+S lleva a la Dutch Design Week un modelo de cultura accesible diseñado con personas con discapacidad

El laboratorio de innovación social DIVERS+S participa esta semana en la Dutch Design Week de Eindhoven, uno de los grandes escaparates internacionales del diseño, para presentar su trabajo en accesibilidad cultural. Su propuesta parte de una idea sencilla: cuando una persona no puede acceder a un espacio, servicio o actividad, muchas veces existe también un problema de diseño que puede ser corregido con la participación directa de los usuarios.

Juan Lázaro, asociado de Arte_facto, explica que DIVERS+S funciona como un laboratorio de innovación social en el que los problemas se convierten en retos y se trabajan mediante metodologías participativas. Desde 2024 han desarrollado siete de estos procesos, con usuarios, profesionales y comunidades implicadas en el diseño y prueba de las soluciones. El objetivo no es únicamente trabajar para personas con discapacidad, sino generar mejoras que puedan resultar útiles para toda la sociedad.

La participación en Eindhoven llega después de que el proyecto fuese seleccionado en 2025 por From Spain with Design, plataforma de promoción internacional del diseño español. DIVERS+S presentará su trabajo en una jornada centrada específicamente en la inclusión y compartirá espacio con otros profesionales y proyectos españoles e internacionales.

Uno de los trabajos que se mostrará es Musas Inclusivas, que desarrolla dos grandes líneas. La primera está dedicada al acceso a la música y ha llegado a reunir a más de 60 músicos sobre un escenario, la mayoría de ellos con discapacidad. La segunda se centra en los museos, donde grupos de personas con discapacidad cognitiva recorren los espacios y analizan cuestiones como la iluminación, la lectura de cartelas, la orientación o la comprensión de los contenidos.

En estos procesos, los usuarios dejan de ser receptores pasivos para convertirse en “diseñadores por experiencia”. En Cuenca, un grupo de seis participantes llegó incluso a definirse como “espías” del museo por su labor de observación y evaluación. DIVERS+S adapta además los materiales mediante lectura fácil y sistemas de comunicación clara y trabaja siempre que es posible con hardware y software libre para que sus soluciones puedan ser replicadas.

El laboratorio ha llevado esta misma metodología a otros ámbitos como el montañismo o el diseño de pequeñas soluciones personalizadas en 3D. En uno de esos casos desarrollaron un sistema para que una niña con un solo brazo pudiera hacerse una coleta sin necesidad de pedir ayuda. El objetivo último, resume Lázaro, es aumentar la autonomía de las personas y convertir el diseño en una herramienta para resolver problemas reales.