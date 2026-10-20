La RACAL recupera la voz de Gustavo Torner: «Fue un artista global»

La Real Academia Conquense de Artes y Letras dedica íntegramente un nuevo número de su revista Académica a Gustavo Torner, fallecido en 2025. Bajo el título Oímos su voz, la publicación reúne 16 colaboraciones, entrevistas, documentos y reflexiones con el objetivo de mantener vivo no solo el legado artístico del creador conquense, sino también su pensamiento y su manera de entender el arte.

El crítico de arte Alfonso de la Torre, coordinador del volumen, explica que el proyecto nació tras el homenaje realizado por la RACAL pocos meses después de la muerte de Torner. La publicación coincide aproximadamente con el primer aniversario de su fallecimiento y toma su título de una idea vinculada a la permanencia de las voces de quienes ya no están. En el caso del artista conquense, esa voz ha quedado conservada a través de numerosas entrevistas, conversaciones y textos escritos por él mismo.

El monográfico recupera materiales que abarcan prácticamente toda su trayectoria. Entre ellos figura una entrevista de 1962 de difícil localización, un texto de 1958 en el que Torner explica su propia creación y una singular autoentrevista publicada en 1987 para un catálogo de la Galería Soledad Lorenzo. También aparecen textos de José Ángel García y Santiago Torralba, poemas de Enrique Paniagua, fragmentos del diario de Fernando Zóbel y una conversación mantenida por Alfonso de la Torre con el propio Torner.

De la Torre destaca especialmente aquella autoentrevista por la forma en que Torner cuestionaba el propio concepto de arte y el papel de quienes escriben sobre él, siempre desde una combinación de reflexión, ironía y humor. El crítico considera que el volumen permite acercarse a un artista “inagotable” cuya obra continúa ofreciendo nuevas lecturas después de su muerte.

Para Alfonso de la Torre, una de las claves de su vigencia es su condición de “artista global”. Torner no se limitó a la pintura o la escultura, sino que trabajó también el collage, la obra gráfica y mantuvo un interés constante por el cine, la escenografía, el teatro, la poesía, la literatura o la fotografía, una diversidad que el crítico considera especialmente contemporánea.

La presentación de Oímos su voz tendrá lugar este martes a las 20:00 horas en la sede de la Real Academia Conquense de Artes y Letras.