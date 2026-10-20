Cuenca encara una semana musical con Jesús Arenas, música militar, orquestas y nuevos conciertos

Cuenca afronta una semana especialmente intensa en lo musical. En una nueva entrega de Musiquerías, Marco Antonio de la Ossa ha repasado algunas de las principales citas previstas en la capital, comenzando por el espectáculo Campechano de Jesús Arenas, que llega al Teatro Auditorio José Luis Perales con su mezcla de monólogo y música. La misma sala acogerá el jueves 22 de octubre el concierto de clausura del VIII Ciclo de Música Militar, con entrada libre hasta completar aforo.

El fin de semana concentrará buena parte de la actividad. El viernes 23, los Jardines de la Diputación acogerán actuaciones dentro de la programación de Jardines Mágicos, mientras que el recinto de conciertos recibirá a las orquestas La Brújula y París de Noia dentro del programa conmemorativo 50 años juntos. Esta última llegará con un montaje de gran formato, una veintena de artistas sobre el escenario y una propuesta basada en mezclas rápidas, grandes pantallas y una puesta en escena especialmente dinámica.

También el viernes habrá música en directo en Sala Directo, con tres propuestas vinculadas a la gira de AIE y estilos que van del pop y el funk al folk y la canción de autor. El sábado y el domingo, la Fundación Antonio Pérez acogerá además el XXI Encuentro de Vihuela, Laúd y Guitarra, con actuaciones de Silvestre Peña y del dúo formado por Victoria Casano y Ramiro Morales.

La agenda se completa el sábado con la presentación de un libro-disco dedicado a Óscar de la Cinna en la Biblioteca Pública Fermín Caballero, con interpretación en directo de algunas de sus obras recuperadas. Esa misma jornada, el Teatro Auditorio acogerá el concierto conmemorativo del 75 aniversario de la Esclavitud de Jesús Nazareno de Medinaceli, a cargo de la Agrupación Musical Virgen de la Luz, con tres estrenos de marchas procesionales.

Una programación, en definitiva, que reúne estilos y públicos muy diferentes y que vuelve a situar la música en directo como uno de los grandes ejes culturales de la semana en Cuenca.