AMIVALL confía en un repunte de setas a comienzos de noviembre tras las últimas lluvias

La temporada micológica empieza a dar sus primeros pasos en la provincia de Cuenca. Las lluvias de los últimos días han mejorado las perspectivas y ya comienzan a aparecer algunos ejemplares en zonas concretas de la sierra, aunque todavía en cantidades reducidas. El presidente de AMIVALL, Luis Enrique Díaz, explica que ahora la principal preocupación son las bajas temperaturas, que podrían limitar la duración de la campaña.

La asociación calcula que, dependiendo de la especie, pueden ser necesarias entre dos y tres semanas desde las últimas precipitaciones para que se produzca una mayor fructificación. Por ello, Díaz confía en que entre finales de octubre y comienzos de noviembre llegue ese “reventón” que esperan los aficionados. El níscalo continúa siendo la especie más buscada en los montes conquenses, mientras que otras como la Amanita caesarea tendrán ya muchas más dificultades para aparecer esta temporada.

AMIVALL ha detectado además un progresivo retraso de las temporadas durante los últimos años. Tanto es así que sus propias jornadas micológicas de Cardenete se celebrarán esta vez durante el Puente de Diciembre. “Últimamente se cogen casi más en diciembre que en octubre”, señala su presidente.

La asociación insiste también en extremar la precaución a la hora de identificar especies. Díaz desaconseja confiar exclusivamente en fotografías, conocidos o aplicaciones de inteligencia artificial para determinar si una seta es comestible, debido a la similitud existente entre especies tóxicas y otras aptas para el consumo. Por ello recomienda acudir a expertos y actividades formativas antes de ampliar el abanico de especies recolectadas.

La campaña llega además después de que AMIVALL haya recibido el Premio Regional de Turismo al mejor plan de acción turística, un reconocimiento a más de quince años de trabajo alrededor de la micología, el museo de Cardenete y sus jornadas divulgativas. Este otoño la asociación llevará actividades a municipios como El Recuenco, Beteta o Motilla del Palancar y cerrará la programación con sus jornadas de Cardenete, donde esperan superar el centenar de participantes y recibir visitantes de distintos puntos de España e incluso Portugal.