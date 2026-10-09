Valverde de Júcar guarda luto por Luisa, víctima de un presunto crimen machista que deja dos niñas huérfanas

El municipio conquense de Valverde de Júcar continúa conmocionado tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 37 años y un hombre, su pareja, en una vivienda de la calle Mayorazgo. Ambos presentaban signos de violencia y, aunque los indicios apuntan a un posible crimen machista, todavía no existe confirmación oficial.

Los hechos ocurrieron este jueves, 8 de octubre, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió un aviso a las 19:43 horas. Según ha explicado el alcalde de la localidad, Eduardo Mena, fue el padre de la mujer quien alertó a los servicios de emergencia al no poder acceder a la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de Soporte Vital Básico y bomberos de Motilla del Palancar, que tuvieron que intervenir para acceder al inmueble. Los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de ambas personas.

La víctima, identificada como Luisa, era de nacionalidad rumana y llevaba años residiendo en Valverde de Júcar, donde trabajaba como cocinera en un bar de la localidad. Según fuentes cercanas, la pareja se encontraba en proceso de separación.

Dos menores reciben atención psicológica

La mujer deja dos hijas de 6 y 14 años que están recibiendo atención psicológica a través de los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado que la Junta está estudiando la posibilidad de que las menores permanezcan con sus abuelos, priorizando que puedan quedarse con su familia directa.

Para ello, el equipo de Menores está realizando una valoración de la situación familiar y de las necesidades de las niñas, con el objetivo de garantizar su protección y acompañamiento.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha condenado el presunto asesinato machista y ha confirmado que la mujer no había presentado denuncias ni solicitado ayuda a los recursos de protección de la Junta.

Simón ha hecho un llamamiento a la implicación de toda la sociedad para detectar posibles situaciones de violencia de género y apoyar a las víctimas. Además, ha anunciado que el Gobierno regional pondrá a disposición de la familia los recursos necesarios y se personará en el procedimiento judicial.

Más de 200 vecinos guardan silencio en memoria de Luisa

La Plaza Mayor de Valverde de Júcar ha acogido este viernes una concentración en la que han participado más de 200 personas para recordar a la fallecida y mostrar su rechazo a la violencia machista.

Al acto han asistido el alcalde, Eduardo Mena; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; la delegada provincial de Igualdad, Ana Eloísa Olmeda; y otros representantes municipales.

El alcalde ha asegurado que el pueblo se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido. "Estamos muy tristes, indignados, enfadados y con un grado de incredulidad enorme", ha manifestado.

Como muestra de duelo, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, ha colocado las banderas a media asta y ha suspendido todas las actividades previstas para este fin de semana.

Condena institucional ante el posible crimen machista

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su profunda tristeza y consternación por lo sucedido y ha asegurado que, si se confirma que se trata de un asesinato machista, siente una enorme rabia e indignación.

También han trasladado sus condolencias y su rechazo a lo ocurrido la consejera de Igualdad, Sara Simón; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; y el alcalde de la capital, Darío Dolz.

La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias de ambas muertes para esclarecer lo sucedido y determinar si se trata de un caso de violencia de género.

El teléfono 016 ofrece atención gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista y a su entorno durante las 24 horas del día. También se puede contactar mediante WhatsApp en el 600 000 016. En caso de emergencia, se debe llamar al 112.