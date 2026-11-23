Rewilding Spain desarrolla desde finales de 2022 un proyecto de renaturalización en cerca de un millón de hectáreas del Sistema Ibérico Sur, incluyendo la Serranía de Cuenca, el Alto Tajo y la Sierra de Albarracín. Basilio Rodríguez García, responsable de desarrollo socioeconómico de la fundación, explica que el objetivo no es simplemente “dejar actuar” a la naturaleza, sino recuperar procesos ecológicos desaparecidos o deteriorados para que los ecosistemas funcionen con mayor autonomía frente a problemas como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

Uno de los ejemplos está en los bosques de la Serranía. Rewilding Spain propone crear determinadas reservas forestales donde algunos espacios puedan evolucionar durante siglos hacia estados de mayor madurez, sin renunciar a que otras zonas continúen produciendo madera. La organización trabaja también con grandes herbívoros en territorios próximos, como caballos de Przewalski y bisontes europeos, con el objetivo de recuperar funciones ecológicas como el consumo de biomasa y contribuir a reducir combustible vegetal frente a los incendios. En Cuenca mantiene además reservas en Vega del Codorno y Tragacete donde se deja evolucionar el bosque de forma autónoma.

La iniciativa incorpora también una dimensión económica. Rodríguez defiende que el patrimonio natural puede ser un motor de desarrollo para territorios despoblados mediante actividades vinculadas a productos forestales, transformación de madera, aprovechamiento de setas y plantas aromáticas o ecoturismo. La fundación colabora con empresas locales y asociaciones del sector con el propósito de demostrar que conservación y actividad económica no tienen por qué ser incompatibles.