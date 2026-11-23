Águeda Lucas parte de una pregunta sencilla: ¿qué canción pondríamos de banda sonora a nuestra vida? Coincidiendo con la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música, la colaboradora utiliza varias canciones populares para plantear una reflexión sobre cómo determinados mensajes musicales pueden ayudarnos a interpretar de otra manera situaciones cotidianas.

Con A quién le importa, de Alaska, cuestiona hasta qué punto vivimos condicionados por el miedo al qué dirán y por la necesidad de recibir constantemente la aprobación de los demás. A partir de Resistiré, del Dúo Dinámico, introduce otra idea: quizá resistir no consista siempre en mostrarse fuerte, sino también en reconocer los límites y pedir ayuda cuando es necesario. No dejes de soñar, de Manuel Carrasco, sirve para hablar de perseverancia ante los fracasos y Mar en el trigal, de Rozalén, para recordar que las preocupaciones pueden ocupar tanto espacio que terminamos dejando de percibir lo positivo que sigue alrededor.

Lucas concluye reivindicando la música como compañía para celebrar, llorar, recordar o empezar de nuevo. Su propuesta es revisar periódicamente esa “banda sonora” personal: subir el volumen de aquello que ayuda, reducir el de lo que limita y evitar que sean otros quienes decidan qué debe sonar en nuestra vida.