El Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’ acoge en la tarde de este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, el acto institucional del Ayuntamiento de Cuenca en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cuando se ha alcanzado la escalofriante cifra de 1.388 mujeres asesinadas, 68 menores asesinados y 548 menores huérfanos desde el 1 de enero de 2013, cuando empezaron a contabilizarse estos asesinatos.

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, Estela Soliva, ha subrayado que “hablamos de una lucha a favor de la dignidad humana”, afirmando que “no hace falta un solo golpe para destruir a una persona por dentro”.

Eso sí, ha incidido también en que “a lo largo de estas décadas hemos levantado un escudo que es referencia en el mundo, con leyes que protegen, que nombran el problema y que sitúan a las víctimas en el centro”, así como “recursos reales y profesionales incansables”.

Por todo ello, ha pedido unidad y “luchar contra el silencio social”, apuntando que “no vamos a dar un solo paso atrás para seguir avanzando en acabar con la violencia contra las mujeres”.

En el acto, presentado por Mari Carmen Gómez Ramos y que contará con la actuación musical de Her Itage, se proyectará un vídeo sobre la temática de violencia de género y se leerá el manifiesto del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por parte de la alumna de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca Simrat Jit Ram Izquierdo.