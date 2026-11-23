Francisco Javier Martínez Huerta, candidato de Frente Amplio al Congreso por la provincia de Cuenca, ha situado la vivienda, la despoblación, la agricultura y la pérdida de servicios públicos entre los principales asuntos de su campaña. Agricultor, exconcejal y vinculado a Izquierda Unida, asegura que su candidatura pretende centrar el debate en problemas específicamente conquenses y menciona entre ellos el cierre del tren convencional, la desaparición de líneas de autobús y las dificultades de los municipios pequeños para mantener servicios y población.

Entre las medidas planteadas, Martínez apuesta por favorecer la instalación de industrias vinculadas a la producción agraria para que productos como el pistacho, la almendra o el cereal se transformen dentro de la propia provincia y generen empleo y valor añadido. En agricultura y ganadería, Frente Amplio defiende el modelo familiar frente a las macrogranjas y plantea utilizar instrumentos como la PAC para reforzar este tipo de explotaciones. Sobre vivienda, el candidato sostiene que en muchos pueblos el problema no es una ausencia absoluta de inmuebles, sino la existencia de viviendas antiguas, abandonadas o con dificultades para incorporarse al mercado, situación que, a su juicio, debe abordarse junto a la creación de empleo y servicios públicos.

La reapertura del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia aparece como una de las principales reivindicaciones de su candidatura. Martínez considera que el ferrocarril convencional cumple una función distinta al AVE y puede actuar como elemento dinamizador para los municipios por los que atraviesa. También defiende avanzar en las conexiones por autovía con Albacete y Teruel, aunque plantea que cualquier proyecto hacia Teruel debe tener en cuenta la protección ambiental de la Serranía. Preguntado por la división electoral de la izquierda en Cuenca, afirma que la falta de una candidatura conjunta con Podemos responde a decisiones tomadas en las direcciones nacionales y defiende que exista una opción electoral a la izquierda del PSOE.