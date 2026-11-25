Las Jornadas de Montaña Memorial Pedro Beneit afrontan su recta final después de unas primeras sesiones que Pedro Cifuentes, uno de sus organizadores, califica de especialmente emotivas. Entre las experiencias compartidas han figurado la ascensión al Kilimanjaro de Miguel Ángel Rubio después de superar un cáncer, una travesía adaptada por la Serranía de Cuenca y la expedición a Groenlandia presentada por Ángela, integrante del equipo femenino de alpinismo.

El protagonismo pasa ahora a Rubén San Martín, reconocido con el Piolet de Oro, un galardón que Cifuentes compara con “el Balón de Oro” del alpinismo. Su conferencia, La esencia del compromiso, girará alrededor de una escalada de unos 1.400 metros en la montaña peruana Yerupajá, una pared de roca y hielo donde, según explica Cifuentes, llegó un momento en el que retroceder ya no era una opción. El organizador destaca tanto la dificultad técnica como el valor de contar en Cuenca con una figura reconocida internacionalmente.

El cierre correrá a cargo de Iker y Eneko Pou, referentes internacionales de la escalada y el alpinismo, que mantienen además una relación especial con Cuenca y sus hoces como zona de escalada. Cifuentes anima a acudir a las jornadas no solo por las historias, sino por las imágenes de expediciones, montañas y grandes paredes que acompañan las conferencias. Las sesiones comienzan a las 19:00 horas en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, en la glorieta González Palencia, y la entrada es gratuita.