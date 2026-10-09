Jorge Gardó estrena ‘Haciendo un Traje’ y abre una nueva etapa musical desde Cuenca

Jorge Gardó vuelve a publicar música con ‘Haciendo un Traje’, un sencillo marcado por la ironía y por una crítica a los rumores, las opiniones ajenas y las construcciones que otras personas hacen sobre uno mismo. El lanzamiento llega después de aproximadamente un año de parón, una etapa que el artista describe más como un periodo de aprendizaje que de inactividad: ha aprendido guitarra, ha compuesto nuevas canciones y ha trabajado junto a otros músicos para ampliar sus herramientas creativas.

La canción se presenta además dentro de un concepto denominado Confecciones Maripuri, inspirado en el antiguo taller de confección de su padre, donde Gardó tiene actualmente instalado parte de su estudio. Ese vínculo entre costura y música sirve para construir la estética de esta nueva etapa. En lo musical, Haciendo un Traje recupera además una composición que el artista tenía guardada desde hacía dos años y que decidió retomar después de descartar incluso un álbum prácticamente terminado para volver a aquello con lo que se sentía más identificado.

El lanzamiento no será aislado. Gardó confirma que ‘Haciendo un Traje’ es el inicio de un futuro EP y que tiene preparadas otras tres canciones que pretende publicar de forma progresiva, una cada mes. Cuenca seguirá teniendo presencia en ese trabajo: el músico reconoce que mantiene su acento al cantar, utiliza expresiones populares de la ciudad en sus letras y destaca además la creciente colaboración entre los artistas jóvenes que producen y crean música desde la capital conquense.