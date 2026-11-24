Iván Vélez, cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Cuenca, defiende la recuperación del tren convencional y una auditoría general de las infraestructuras para determinar las necesidades de inversión de la provincia. El candidato considera prioritaria la conexión por autovía entre Cuenca y Teruel y reclama también mejoras en las carreteras existentes. Frente a la despoblación, plantea incentivos fiscales para quienes residan en pequeños municipios, mejor acceso a tecnologías que permitan teletrabajar y una cuota cero para autónomos cuyos ingresos estén por debajo del salario mínimo, seguida de cuotas progresivas a partir de 50 euros.

En materia agraria, Vélez apuesta por reducir burocracia y fiscalidad para agricultores y ganaderos, critica las exigencias derivadas del Pacto Verde y la Agenda 2030 y propone introducir el silencio administrativo positivo para agilizar trámites. También reclama que los productores españoles compitan en igualdad de condiciones con mercancías procedentes de terceros países. En política hídrica, Vox mantiene su propuesta de un Plan Nacional del Agua basado en la interconexión de cuencas, bajo la premisa de que el agua debe considerarse un recurso común y redistribuirse en función de las necesidades agrícolas. Sobre el posible almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, Vélez evita comprometer una reapertura directa del proyecto y sostiene que su viabilidad debería decidirse atendiendo a criterios técnicos, dentro de una apuesta general de su partido por recuperar el peso de la energía nuclear.

La inmigración ocupa otro de los bloques centrales de la entrevista. Vélez vincula parte de la presión sobre vivienda y servicios públicos al aumento de población extranjera y defiende limitar la inmigración a los sectores en los que no exista suficiente mano de obra nacional. También respalda la denominada “reemigración” de extranjeros que, según los criterios defendidos por Vox, no puedan mantenerse mediante un empleo, hayan entrado irregularmente o hayan cometido delitos, al tiempo que plantea políticas para favorecer el regreso de españoles que emigraron por motivos laborales o económicos. En su mensaje final, el candidato sostiene que Vox pretende priorizar los recursos públicos y asegura que un eventual escaño por Cuenca “no va a ser moneda de cambio para favorecer a los de siempre”.