La inmigración está rodeada, según Augusto Delkáder Palacios, de afirmaciones que se repiten con frecuencia pero que no siempre se corresponden con la realidad. Entre los principales mitos que abordará en su conferencia Mitos y realidades de las migraciones. El caso de España y Marruecos menciona la idea de que actualmente se vive el mayor movimiento migratorio de la historia, la relación automática entre inmigración y delincuencia o el supuesto colapso de los servicios públicos. Delkáder sostiene que la literatura científica no establece un vínculo claro entre población extranjera y criminalidad y señala que, en el ámbito sanitario, buena parte de los inmigrantes son jóvenes y utilizan proporcionalmente menos recursos que poblaciones más envejecidas.

El profesor explica que la percepción social de la inmigración es cíclica y combina elementos objetivos con otros subjetivos. A su juicio, las imágenes de llegadas en patera, saltos de vallas o persecuciones policiales tienen una presencia mediática muy superior al peso real de esas vías dentro del fenómeno migratorio. En la entrevista cifra aproximadamente en un 5% la inmigración irregular por fronteras terrestres o marítimas y señala que la mayoría de las llegadas se produce por otras vías, especialmente aeropuertos. También advierte del efecto que pueden tener expresiones como “invasión”, “avalancha” u “oleada” en la construcción de la percepción pública.

Delkáder aborda además el concepto de “guerra híbrida”, utilizado cuando un Estado instrumentaliza flujos migratorios para desestabilizar a otro, aunque considera problemático aplicarlo de forma general porque puede terminar presentando a las personas migrantes como armas. También cuestiona la idea de que una frontera más cerrada sea necesariamente más segura: sostiene que un mayor blindaje puede empujar a quienes migran hacia rutas más peligrosas y favorecer a redes ilícitas, por lo que defiende una gestión ordenada y segura de los movimientos migratorios frente a la pretensión de cerrar completamente las fronteras.