La generación mediante inteligencia artificial de imágenes íntimas falsas, la difusión de determinados contenidos y el acceso sin autorización al teléfono de la pareja plantean nuevos retos para el derecho penal. Juan Carlos Fernández Martínez, abogado de Tecnogados, explica que la tecnología avanza más rápido que la legislación y obliga en ocasiones a los tribunales a encajar nuevas conductas en figuras penales ya existentes. Entre los ejemplos expuestos cita casos de desnudos simulados mediante inteligencia artificial que han terminado siendo castigados como delitos contra la integridad moral con agravante de género.

Fernández advierte además de que acceder al teléfono de una pareja sin consentimiento puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, aunque quien acceda conozca el PIN o patrón y aunque posteriormente no divulgue la información obtenida. También recuerda que compartir determinados contenidos íntimos obtenidos sin consentimiento puede tener reproche penal aunque la persona que los difunda no haya participado en su creación.

El abogado recomienda además extremar las precauciones a la hora de conservar pruebas digitales, porque una simple captura de pantalla puede ser cuestionada debido a la facilidad para manipular contenidos. Fernández aconseja utilizar herramientas de terceros de confianza capaces de certificar cuándo y cómo se ha obtenido una conversación, publicación o contenido digital, especialmente cuando pueda desaparecer de internet o ser posteriormente modificado.