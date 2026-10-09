El Festival de Otoño de Cuenca crece hasta cinco fines de semana y aspira a duplicar público

Cuenca estrena este viernes la sexta edición del Festival de Otoño, una programación que este año amplía su duración hasta cinco fines de semana y reunirá cerca de 60 actividades y más de un centenar de artistas hasta el próximo 8 de noviembre. Música, teatro, humor, gastronomía, talleres y actividades familiares volverán a repartirse por distintos espacios de la ciudad, con una organización que este año ha optado por evitar solapamientos y concentrar en cada fin de semana una propuesta principal.

Entre las principales novedades aparece la Noche de las Velas, que abandona la Diputación y se traslada a la Catedral. Más de 6.000 velas iluminarán el interior del templo, sus patios y capillas, acompañadas además por un concierto de órgano. También crecerá el Corretapas, con nuevos establecimientos, mientras que del 30 de octubre al 1 de noviembre llegará al Parque de San Julián un nuevo Festival de las Culturas con propuestas vinculadas a diferentes países, bailes, trajes, gastronomía y exhibiciones. Cristina Medina regresará además a Cuenca para estrenar La Partenier.

La programación concluirá coincidiendo con el 30 aniversario de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con un videomapping previsto sobre la fachada de la Catedral. Jesús Carmona, productor ejecutivo de Hakeo Producciones, asegura que la pasada edición ya registró una elevada participación y confía en que este año, si acompaña el tiempo, pueda incluso duplicarse la asistencia. Como referencia, recuerda que el Corretapas llegó a reunir entre 250 y 300 personas y que la gala estuvo cerca de llenar el Auditorio.