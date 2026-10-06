Cuenca estrena los Días de Ciencia y Humor con todas las plazas escolares cubiertas

Cuenca acoge hasta este jueves 8 de octubre la primera edición de los Días de Ciencia y Humor, una iniciativa que lleva experimentos, divulgación y monólogos científicos al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y al Museo Paleontológico.

El proyecto está dirigido tanto a escolares como a estudiantes de Secundaria y Bachillerato y al público general, con una programación que busca utilizar el humor como vía de entrada a materias científicas.

La iniciativa llevaba gestándose desde 2019 dentro del proyecto de Gachas Comedy. Su codirector, Carlos Martínez, explica que la intención era encontrar un formato que permitiera acercar la ciencia a los más jóvenes de una manera diferente y que finalmente ha podido materializarse con la colaboración de la Junta de Comunidades y los dos museos conquenses.

La programación cuenta con divulgadores de Big Bang Ciencia y se divide en tres grandes formatos. Para Educación Primaria se ha planteado Clown Tíficos, con experimentos en directo y participación de los escolares. Para ESO y Bachillerato se desarrollan monólogos científicos sobre asuntos como genética, evolución, sostenibilidad, química o astronomía.

A ellos se suman los denominados “monólogos científicos gamberros”, dirigidos al público general y concebidos como una forma más desenfadada de acercarse a la divulgación.

Aprender cómo viven los astronautas entre risas

Martínez defiende que el humor permite mantener la atención de los jóvenes y utilizar curiosidades como puerta de entrada a conceptos que después forman parte de sus estudios.

Durante una de las sesiones, por ejemplo, los divulgadores explicaban cómo viven los astronautas en la Estación Espacial Internacional y cuestiones cotidianas como el tratamiento de los residuos y el agua en el espacio para introducir conceptos de química. “La ciencia te entra de una manera súper curiosa y súper amena”, explica Martínez, que considera que este tipo de formatos también permiten combatir informaciones erróneas que los jóvenes pueden encontrar en redes sociales.

El objetivo final, resume, es despertar la curiosidad. La organización considera suficiente que un estudiante salga de la actividad planteándose nuevas preguntas e incluso confía en que este tipo de encuentros pueda contribuir a despertar futuras vocaciones científicas entre los jóvenes conquenses.

Centros educativos se han quedado fuera

La acogida de esta primera edición ha superado las previsiones. Carlos Martínez asegura que las sesiones destinadas a colegios e institutos se llenaron rápidamente y que numerosos centros se han quedado sin posibilidad de participar.

“Esto ha sido un auténtico bombazo”, señala el responsable de Gachas Comedy, quien asegura que existiría suficiente demanda para organizar más jornadas.La intención de la organización es que el proyecto tenga continuidad y ya trabaja con la mirada puesta en una segunda edición. Para el público general las actividades se celebran a las 18:00 horas. Este martes tienen lugar en el Museo Paleontológico, el miércoles en el Museo de las Ciencias y el jueves regresan al MUPA. Todas las actividades son gratuitas.