Cruz Roja desarrolla alrededor de una treintena de actividades en 15 municipios de la provincia de Cuenca dentro de su campaña Lo digital no lo hace menos real. María Martínez Girón explica que la iniciativa pretende visibilizar cómo redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos y otras herramientas tecnológicas se han convertido también en espacios donde pueden ejercerse formas de violencia machista. Entre ellas cita el ciberacoso, la vigilancia de la pareja, el acceso y control mediante dispositivos, las amenazas, la suplantación de identidad o la difusión de fotografías íntimas.

La campaña presta especial atención a los adolescentes y a la detección temprana. Entre las iniciativas aparece el denominado “semáforo digital”, en el que los participantes analizan conversaciones y situaciones para clasificarlas en rojo, amarillo o verde dependiendo de si identifican violencia, tienen dudas o consideran que la conducta es adecuada. Cruz Roja trabajará también con personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, refugiados y jóvenes en zonas como Cuenca, Tarancón, Minglanilla, Motilla del Palancar, Iniesta y Mira.

Martínez insiste en la importancia de pedir ayuda cuando aparecen amenazas, acoso o control digital, ya sea acudiendo a personas de confianza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, centros educativos, Centros de la Mujer o entidades como Cruz Roja. La responsable de la organización defiende que la violencia digital debe entenderse como una parte más de la violencia machista y advierte de que minimizar determinadas conductas dificulta su prevención y detección.