El Conquense quiere llevar La Fuensanta hasta los 9.000 espectadores ante el Castellón y confía en tener la concesión antes de Navidad

La Unión Balompédica Conquense quiere que el partido de Copa del Rey ante el Castellón sirva para mostrar hasta dónde puede crecer La Fuensanta. El inversor del club, Íñigo Asensio, ha explicado en Onda Cero Cuenca que la entidad trabaja con el objetivo de poder reunir entre 8.000 y 9.000 espectadores en ese encuentro y completar para entonces las principales actuaciones previstas en el recinto.Una de las piezas clave será la instalación de una nueva grada que complemente el Fondo Norte. El club ya ha solicitado los permisos al Ayuntamiento y espera poder tenerla lista para el partido frente al Castellón.

La intención, según Asensio, es utilizar esa cita como una prueba definitiva para comprobar la capacidad real del estadio después de las mejoras acometidas en los últimos meses.“Queremos ver hasta dónde podemos llegar, si podemos llegar hasta los 8.000 o 9.000 espectadores en este partido”, señala.

El Conquense considera además que la remodelación de La Fuensanta puede abrir la puerta a acoger otros acontecimientos deportivos de relevancia. El club incluso plantea solicitar en los próximos meses algún encuentro de categorías inferiores de la Selección Española. “Pediremos un partido seguro en los próximos meses y esperemos que sea antes de que acabe este 80 aniversario”, avanza Asensio.

La concesión de La Fuensanta, otro asunto clave

El crecimiento del estadio va en paralelo a otro de los asuntos pendientes desde hace meses: la concesión de La Fuensanta al Conquense.Asensio asegura que el procedimiento ha avanzado considerablemente desde el punto de vista jurídico y confía en que pueda quedar resuelto antes de final de año. “Espero que antes de Navidades podamos tener el fallo positivo respecto de que tengamos ya la concesión”, afirma.

El inversor del club reconoce que todavía existen dudas sobre la fórmula jurídica definitiva y sobre si el procedimiento debe pasar o no por pleno municipal, aunque insiste en que la entidad está más cerca de cerrar el proceso. Para el Conquense, esa concesión sería un paso importante para consolidar el proyecto de transformación del estadio y avanzar en la explotación y desarrollo de las instalaciones a medio y largo plazo.

El Castellón, la gran prueba

El encuentro de Copa del Rey aparece así como el gran punto de unión entre ambos procesos: por un lado, la ampliación y mejora de La Fuensanta; por otro, la aspiración del club de gestionar el estadio bajo una concesión estable. Asensio considera que el duelo ante el Castellón puede servir como “escaparate final” para mostrar el potencial del recinto y comprobar si está preparado para acoger eventos de mayor dimensión. En lo deportivo, el inversor insiste en que la Copa es un premio, pero no cambia la prioridad del club esta temporada. “Nuestro objetivo no es ganar la Copa del Rey ni seguir avanzando en rondas. Nuestro objetivo este año es intentar subir a Primera RFEF”, recuerda.