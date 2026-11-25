Las elecciones no son una práctica reciente en el territorio conquense. Julián Torrecillas recuerda que, después de que Roma concediera la ciudadanía a habitantes de ciudades como Valeria o Segóbriga, estas comunidades adoptaron modelos administrativos similares al romano. Junto a una asamblea con cargos vitalicios existían magistraturas como cuestores, ediles y duoviros, puestos colegiados y anuales que debían someterse a elección. Para ser candidato era necesario disponer de un determinado patrimonio con el que responder de la gestión realizada una vez alcanzado el cargo.

Las campañas podían durar alrededor de tres semanas y los aspirantes movilizaban amistades, clientes y personas influyentes, pero también buscaban directamente el apoyo de los ciudadanos. En Pompeya se conservan miles de inscripciones electorales pintadas en paredes, algunas promovidas por asociaciones profesionales o religiosas. Los mensajes solían destacar las virtudes morales del candidato más que presentar programas políticos, aunque también existían campañas negativas para desacreditar a los rivales. Incluso se repartían alimentos o bebidas vinculados al nombre de un candidato y existían recomendaciones para acudir diariamente al foro rodeado de seguidores y dirigirse personalmente a los electores.

No podían votar esclavos, mujeres ni niños. Las ciudades estaban divididas en curias o distritos electorales, el voto era secreto y el recuento estaba supervisado por responsables ajenos a cada circunscripción y por figuras comparables a los actuales interventores. Los elegidos debían además aportar garantías económicas y podían responder con su patrimonio ante una mala administración de los fondos públicos. En Valeria, la epigrafía ha permitido conservar nombres de antiguos cargos como Cayo Gratio Nigrino o Lucio Valerio Frontino, testimonios de una vida política municipal que se desarrolló en la actual provincia hace alrededor de dos mil años.