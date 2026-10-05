Cambio de perspectiva: Águeda Lucas reivindica el deporte que crea comunidad y hace disfrutar de Cuenca

a cuarta edición de la Marcha Hermanos Herrada sirve esta semana como punto de partida para una nueva reflexión de Águeda Lucas en Cambio de perspectiva. Una prueba que ha pasado de reunir cerca de 500 participantes en su primera edición a superar los 900 inscritos este año y que atrae hasta Cuenca a ciclistas procedentes de diferentes lugares de España.

Más allá de las cifras, Lucas pone el foco en aquello que sucede alrededor de las bicicletas. La marcha impulsada por los hermanos Herrada consigue generar, según destaca, un ambiente “familiar, ameno y disfrutón” en el que participan personas de diferentes edades y condiciones físicas.

“Está bien tener iniciativas sanotas que además muevan a gente de diferentes lugares, que promueven practicar deporte no solo para mejorar marcas o ganar”, reflexiona.

La cita permite compartir una afición, conocer a otras personas e incluso crear nuevas amistades, pero también se convierte en un escaparate para el patrimonio natural de Cuenca. Lucas destaca la reacción de quienes llegan desde fuera al encontrarse con los paisajes del recorrido y plantea también una reflexión para quienes viven aquí: si realmente somos conscientes y nos detenemos a disfrutar del entorno que tenemos.

La colaboradora habla además desde su propia experiencia después de participar en la jornada y destaca especialmente la sensación de comunidad que se crea entre quienes pedalean y quienes trabajan para que la marcha pueda celebrarse.

“Es bonito ver y vivir iniciativas en las que todo sume, en las que se colabora entre todos para conseguir un bien mayor, en las que se disfruta y en las que no parece que nadie tenga que sobresalir por encima de nadie”.

Deporte, amistad, superación, convivencia, diversión y cooperación. Son los ingredientes con los que Águeda Lucas resume una iniciativa que requiere esfuerzo y trabajo para salir adelante cada año, pero que encuentra respuesta entre cientos de participantes.

“Unos tiran, pero muchos responden”, concluye esta semana Cambio de perspectiva.