Los arquitectos de Cuenca alertan de licencias que superan el año de tramitación

El tiempo necesario para conseguir determinadas licencias urbanísticas vuelve a estar en el punto de mira de los arquitectos conquenses. Coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura, el presidente de la demarcación de Cuenca del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Juan José Ramón, ha advertido en Onda Cero de expedientes complejos cuya tramitación puede prolongarse durante más de un año.

“He tenido algunas que en un par de meses ha estado la licencia y otras que después de año y algo todavía no está terminada la tramitación”, señala Ramón. Para el arquitecto, dos meses puede considerarse un plazo razonable, aunque lo deseable sería acercarse al mes, pero considera que “lo que no puede pasar es que se superen los seis meses de tramitación”.

El Colegio de Arquitectos asegura haber ofrecido en diferentes ocasiones su colaboración tanto al Ayuntamiento de Cuenca como a la Diputación, sin que hasta el momento se haya materializado.

Ramón pone como referencia la colaboración existente en Toledo, donde señala que se han alcanzado plazos de una o dos semanas para determinados informes técnicos y alrededor de un mes para licencias. También menciona experiencias de colaboración institucional desarrolladas en Guadalajara.

La falta de oferta, uno de los problemas de Cuenca

La vivienda centra precisamente este año la celebración del Día Mundial de la Arquitectura bajo el lema La vivienda es un derecho, construyámoslo. Desde el Colegio consideran que el problema no puede solucionarse exclusivamente mediante nueva construcción, sino que necesita medidas a corto, medio y largo plazo.

En el caso de Cuenca, Ramón señala la existencia de numerosas viviendas vacías y considera que una mayor seguridad jurídica podría contribuir a incorporar parte de ellas al mercado. Al mismo tiempo, recuerda que las características de la capital y, especialmente, de la provincia son muy diferentes a las de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, por lo que reclama soluciones adaptadas al territorio.

Para el presidente de los arquitectos conquenses, antes de actuar sería necesario disponer de un diagnóstico más preciso sobre cuántas viviendas existen, dónde se encuentran, cuál es su estado y dónde está realmente la demanda.

En los pequeños municipios apuesta especialmente por la rehabilitación, mientras que en la capital considera necesario combinarla con vivienda de nueva construcción, promoción pública y vivienda protegida. También destaca la especial importancia de rehabilitar el Casco Antiguo.

El antiguo Virgen de la Luz, «un enclave ideal»

Juan José Ramón también se ha referido al futuro del antiguo Hospital Virgen de la Luz y a su posible transformación para nuevos usos.

Desde el Colegio defienden precisamente la reconversión de edificios públicos en desuso como una de las medidas a medio plazo para generar vivienda protegida o destinada a personas vulnerables.

Sobre el antiguo hospital conquense, Ramón considera que su proximidad a la Universidad, zonas residenciales, instalaciones deportivas y parques lo convierte en “un enclave ideal”. Además, sostiene que la edad del inmueble permite plantear su rehabilitación y reclama mantener la inversión y el impulso institucional necesarios para desarrollar el proyecto.

A largo plazo, el presidente de la demarcación conquense señala como prioridad la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Municipal, recordando que el planeamiento general vigente tiene alrededor de tres décadas.

Junto a ello, reclama una apuesta de las administraciones por ampliar la vivienda pública, protegida y subvencionada, especialmente para los colectivos con mayores dificultades de acceso.