Vuelve la mejor hípica a Ciudad Real con récord de participación

Como cada año desde hace nada menos que 57, Ciudad Real volverá a vivir un momento muy especial, dentro de la programación de la Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Prado, con la celebración de una nueva edición del Concurso Nacional de Saltos, que comienza este martes, 18 de julio, y finalizará el próximo viernes con la disputa del Gran Premio Ayuntamiento de Ciudad Real.

Cuatro jornadas en las que se podrá apostar y en las que habrá un récord absoluto de participación con la nada menos que 126 caballos y la presencia de jinetes y amazonas de primer nivel.

Una cita que además suele congregar a un gran número de público en las gradas de la Ciudad Deportiva de Larache, una instalación en la que, tal y como ha recordado el concejal de Deportes, Pau Beltrán, “se han hecho mejoras, sobre todo en iluminación, limpieza y graderío, para que todo el mundo pueda disfrutar de este concurso hípico a gusto”.

Presentación del Concurso Nacional Hípico de Saltos | OC

Precisamente la calidad de las instalaciones, junto con la categoría 4 estrellas que posee el concurso, y la siempre numerosa presencia de aficionados con una media de 1500 espectadores por jornada y picos de hasta 2000, son los principales alicientes que hacen que cada vez más jinetes se animen a participar en la competición ciudadrealeña, según ha explicado Íñigo Sánchez Castresana, responsable de competiciones de la empresa organizadora One To Go, “el jinete, cuyos caballos valen mucho dinero, sólo va a concursos donde las instalaciones son buenas y el problema que ha existido aquí siempre ha sido el desconocimiento de la instalación y por eso es reacio. Hemos conseguido que todos los que han venido hayan valorado las instalaciones, fundamentalmente la pista, como perfectas, y esa voz se ha corrido y por eso el año pasado tuvimos 90 y este año tendremos 126”, una cifra que se espera vaya en aumento en próximas ediciones hasta el punto de que será necesario dejar algunos caballos fuera por la limitación horaria.

Cada jornada de competición, en la que se alternarán pruebas oficiales con otras no oficiales dirigidas sobre todo a los jinetes locales, dará comienzo a las 19 horas y se extenderá hasta la media noche. El precio de la entrada vuelve a ser simbólico: 2€.