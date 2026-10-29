Teletrabajo, vehículos propios o viaje en tren de dos horas y media

Los usuarios habituales del Avant de Ciudad Real piden más información sobre los planes alternativos de RENFE

El accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda ha provocado el corte de la línea del AVE entre Madrid y Sevilla y además RENFE ha bloqueado la venta de billetes hasta diciembre en este corredor. Esto ha provocado mucha incertidumbre entre los usuarios habituales de los trenes Avant entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Tren Avant en la estación de Ciudad Real

El accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda ha provocado el corte de la línea del AVE entre Madrid y Sevilla y además RENFE ha bloqueado la venta de billetes hasta diciembre en este corredor. Esto ha provocado mucha incertidumbre entre los usuarios habituales de los trenes Avant entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid.

El portavoz de la plataforma, Pablo López, ha explicado en Onda Cero que hay gente que se queda en casa teletrabajando pero otros no tienen más remedio que trasladarse a Madrid o a Ciudad Real para trabajar.

Optan por el vehículo particular o por el plan alternativo que RENFE ha puesto en marcha con varios servicios de ida y vuelta pero por vía convencional, ya que la línea de alta velocidad está cortada. Esto hace que el viaje dure unas 2 horas y media.

Piden más información

López señala que para el día de hoy los usuarios conocen los trenes alternativos de RENFE pero no saben nada a partir de mañana. Hasta ahora se están ciñendo a la información que transmite la compañía a través de sus canales oficiales y redes sociales, pero no tienen contacto directo.

Por eso, el portavoz de la plataforma pide información de los trenes alternativos a más largo plazo y, que ya que el viaje dura bastante más, que por lo menos los servicios lleguen con puntualidad a Ciudad Real y Madrid.

Tras el siniestro de Urda, Pablo López reconoce que hay nerviosismo ya que en tan solo diez meses se han producido dos accidentes graves en la línea Madrid-Sevilla y los usuarios del Avant tienen que coger diariamente estos trenes.

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