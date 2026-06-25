Tania Rimer, venezolana en Ciudad Real: "La noticia es devastadora, estamos consternados"

Las consecuencias de los dos terremotos, prácticamente seguidos, que han azotado en las últimas horas a Venezuela están siendo seguidas con mucha preocupación por la comunicad de venezolanos que residen en Ciudad Real, alrededor de 1.200 en la capital, mientras que en la provincia se calcula que pueden ser unos 1.500.

Los seísmos, de una magnitud de más de 7 en la escala Richter, ya han dejado decenas de fallecidos y centenares de heridos en Caracas y en el estado de la Guaira.

Tania Rimer es venezolana y vecina de Ciudad Real capital y ha confesado en Onda Cero que la noticia "es devastadora", está sin dormir desde medianoche cuando se conocieron las primeras noticias.

Asegura que la comunidad venezolana de Ciudad Real está angustiada porque muchos de ellos dejaron familiares precisamente en La Guaira.

Rimer ha podido contactar con su madre y hermana en Venezuela y dice que se encuentran bien, afirman que ha habido réplicas y hay cortes de electricidad, pero hay otros muchos venezolanos de Ciudad Real que aún no han podido localizar a sus familiares, todo ello teniendo en cuenta además los problemas de comunicación que hay con el país sudamericano.

Tania Rimer asegura que están muy consternados por lo que está sucediendo porque además recuerda que los hospitales de Venezuela no se encuentran en óptimas condiciones para atender catástrofes como esta.

Conociendo la zona donde se han producido los terremotos, con edificios grandes que se han venido abajo o han resultado muy dañados, Rimer señala que el número de muertos y heridos puede ser “abismal”.