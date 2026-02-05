Resulto ilesa

Rescatada en Malagón una mujer cuyo vehículo fue arrastrado por la crecida del arroyo Laguna

Una mujer ha sido rescatada tras resultar su vehículo arrastrado por una crecida del arroyo Laguna en el municipio de Malagón.

Europa Press

Ciudad Real |

El rescate ha tenido lugar en Malagón
El rescate ha tenido lugar en Malagón | Europa Press

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el vehículo se ha visto arrastrado por la corriente en el kilómetro 25 de la carretera CM-4114.

La mujer ha sido rescatada por bomberos de Ciudad Real, resultando ilesa.

Junto a los bomberos, se han trasladado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI móvil que finalmente ha atendido a la mujer in situ.

