Los regantes del Alto Guadiana advierten de un escenario "crítico" por los cambios en la gestión hídrica

Los regantes del Alto Guadiana han advertido de un escenario "crítico" e "insostenible" ante los cambios previstos en la gestión hídrica que planea el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y han reclamado, como respuesta inmediata, la convocatoria urgente de una Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana que permita abordar la situación con diálogo y capacidad real de decisión.

Así lo ha trasladado, en rueda de prensa, el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (Fergualt), Ángel Bellón, quien ha alertado de que el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 abre la puerta a una reducción de dotaciones y a la revisión, e incluso extinción, de derechos de uso de agua. Un planteamiento que, según ha señalado, pone en riesgo la viabilidad económica y social del territorio.

Por ello, el sector ha situado como principal prioridad la creación de un órgano específico de regadío en el Alto Guadiana, en el que estén representadas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Desarrollo Sostenible y Agricultura, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, comunidades de usuarios, organizaciones agrarias, cooperativas y ayuntamientos afectados.

"Somos miles de familias que vivimos del agua y necesitamos respuestas inmediatas", ha defendido Bellón.

El presidente de Fergualt ha advertido de que las medidas que se plantean suponen una disminución progresiva de derechos y dotaciones que podría derivar en una "ruina" para entre el 70% y el 80% de la población vinculada al campo, afectando ya no solo a usos agrarios, sino también industriales y de abastecimiento.

En este sentido, ha insistido en que la sostenibilidad debe compatibilizarse con la continuidad de la actividad agraria y el empleo en el medio rural.

La federación considera que la convocatoria de esta Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana es esencial para evitar decisiones unilaterales y construir un modelo de gestión consensuado.

El objetivo es que este espacio tenga capacidad real de decisión y sirva para definir las medidas del próximo ciclo hidrológico con la participación directa de los afectados.

Entre las propuestas que quieren abordar en ese foro figuran la recarga gestionada de acuíferos, el uso de aguas regeneradas, la recuperación de bancos de agua o la ejecución de infraestructuras que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.

Bellón también ha planteado la necesidad de estudiar aportes externos al Alto Guadiana mediante conexiones de bajo coste dentro de la propia cuenca o con cuencas colindantes, tras denunciar que en episodios recientes se han perdido importantes volúmenes de agua de embalses de la zona sin ser aprovechados.

COLAPSO ADMINISTRATIVO Y MILES DE EXPEDIENTES PENDIENTES

Otro de los motivos que, según Fergualt, refuerza la urgencia de convocar esta mesa es la situación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Bellón ha denunciado un colapso administrativo con alrededor de 4.800 expedientes sin resolver, lo que genera inseguridad jurídica entre los regantes.

La organización ha reclamado una actuación inmediata para desbloquear estos procedimientos y ha insistido en la necesidad de reforzar el control sobre las extracciones ilegales, evitando que quienes cumplen la normativa se vean perjudicados.