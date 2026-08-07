Reabren al público las piscinas municipales de Ciudad Real

El Patronato Municipal de Deportes informa de que, desde hoy a las 10.30 h, vuelve a estar permitido el baño tanto en la piscina de verano del Polideportivo Puerta de Santa María como en la piscina cubierta del Polideportivo Rey Juan Carlos I, una vez concluidas las actuaciones de mantenimiento preventivo y control de la calidad del agua, tras las incidencias puntuales de esta semana.

La reapertura de ambas instalaciones se produce tras finalizar los trabajos técnicos desarrollados en esta semana, que han incluido los controles para garantizar que el agua reúne todas las condiciones de seguridad y calidad exigidas para su uso.

Desde el Patronato Municipal de Deportes se agradece la comprensión y colaboración mostrada por los usuarios durante el tiempo en que las piscinas han permanecido cerradas y se anima a los ciudadanos a seguir disfrutando de las instalaciones municipales con todas las garantías.