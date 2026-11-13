El PSOE de Ciudad Real inicia la campaña con más de 70 actos previstos por toda la provincia

El PSOE provincial de Ciudad Real ha iniciado la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un llamamiento a la movilización del voto progresista para “seguir avanzando en derechos y evitar los retrocesos que supondría un Gobierno de PP y Vox”.

Los responsables y candidatos socialistas han llamado a la movilización ciudadana para defender los avances sociales de los últimos años y han reivindicado una campaña basada en el respeto y las propuestas.

El coordinador provincial de campaña y secretario de Organización, José Manuel Bolaños, ha agradecido el trabajo de todas las agrupaciones locales de la provincia para coordinar un despliegue de más de 70 actos electorales, que llegará a todos los rincones del territorio.

Bolaños ha pedido a la militancia y a la ciudadanía que "pierdan el miedo a explicar por qué hay que votar al Partido Socialista" en todos los ámbitos cotidianos, recordando logros como la pensión media de jubilación de más de 1.500 euros, el incremento del 80% en el presupuesto de becas hasta los 2.500 millones de euros, el Salario Mínimo Interprofesional situado en más de 1.200 euros, el aumento de más de 300.000 autónomos en España y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 19 semanas.

Asimismo, Bolaños ha subrayado la apuesta del partido, en línea con el mensaje del secretario general provincial, José Manuel Caballero, por desarrollar una campaña limpia centrada en explicar las propuestas de cada partido. En este sentido, ha explicado que, “Frente Amplio ha respondido a la propuesta socialista aceptando suscribir un decálogo básico de respeto sin insultos ni ataques personales o familiares, pero ni PP ni Vox han ofrecido respuesta alguna”, ha lamentado.

Bolaños ha destacado que el PSOE cuenta con una candidatura formada por personas que conocen bien la provincia, sus pueblos y las necesidades de sus vecinos. «Vamos a ganar las elecciones porque tenemos muchos motivos y también porque tenemos la mejor candidatura», ha concluido.

Inicio de la campaña electoral del PSOE de Ciudad Real | OC

Rosa Melchor llama a movilizar el voto para “darle un vuelco a las encuestas”

Por su parte, la candidata número 1 del PSOE al Senado por la provincia de Ciudad Real, Rosa Melchor, ha calificado el inicio de campaña como el comienzo de quince días "muy emocionantes para darle un vuelco a las encuestas" y “demostrar a la derecha que nadie gana hasta que no habla el pueblo”, ha subrayado.

Melchor ha advertido que el próximo 29N no se decide una simple alternancia política, sino la elección entre progreso o involución, contraponiendo las políticas de protección social del Gobierno de España frente a un modelo de recortes y pérdida de derechos.

Entre los avances, la candidata al Senado ha destacado la subida de las pensiones y del SMI, la financiación de gafas y lentillas para 326.000 menores de 16 años, los bonos culturales, o la protección del empleo y las ayudas a empresarios y autónomos durante la pandemia.

"Si eres progresista, no te quedes en tu casa", ha pedido Rosa Melchor, que ha llamado a acudir a las urnas el 29 de noviembre para evitar un retroceso en derechos y libertades y no arrepentirse de haberse quedado en casa. Además, ha advertido del perjuicio que supondría un Gobierno de derechas para las mujeres, las personas dependientes y sus familias, los pensionistas, los trabajadores y el colectivo LGTBI.

Julián Nieva advierte del riesgo de retroceso en derechos

Finalmente, el número 2 al Congreso de los Diputados, Julián Nieva, ha asegurado que el PSOE sale a ganar unas elecciones que considera "las más importantes de toda la historia de la democracia por lo que se juegan los ciudadanos y por el peligro de involución”.

Nieva ha contrapuesto la crispación y la polarización política con una "realidad socioeconómica incuestionable", señalando el récord de más de 22,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, una subida acumulada de las pensiones superior al 45% en los últimos ocho años y un incremento del 66% en el salario mínimo, junto a un crecimiento económico por encima de la media europea.

Por ello, ha advertido del riesgo de retroceso en derechos conquistados, como ya ocurre en comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, y ha defendido la sanidad pública universal y gratuita, la educación pública de calidad, las políticas de igualdad y la Ley de Dependencia. "Vamos a ir con juego limpio, pero con la verdad por delante", ha afirmado Nieva, que ha concluido asegurando que "el barro le interesa a los que no les va el juego limpio".