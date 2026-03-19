El programa "Reto Relevo Generacional" impulsa la continuidad de 16 empresas en Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha presentado hoy junto al presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ruiz, el balance del programa “Reto Relevo Generacional”, una iniciativa financiada por la institución provincial con 200.000 euros que desarrolla la entidad cameral para favorecer la continuidad de negocios y empresas en los pueblos de la provincia, combatir la despoblación y generar nuevas oportunidades de emprendimiento en el medio rural.

Durante el acto, se han dado a conocer los primeros resultados de implantación del proyecto, que ya ha permitido 16 continuidades empresariales, ha identificado 61 negocios en situación de relevo, cuenta con más de 500 emprendedores registrados y mantiene 7 procesos de relevo en marcha.

Valverde ha centrado su intervención en la idea de que la lucha contra la despoblación no puede abordarse desde una única medida aislada, sino mediante una estrategia amplia, coordinada y sostenida en el tiempo. En este sentido, ha señalado que el programa de relevo generacional encaja plenamente en la filosofía de trabajo en red que impulsa la Diputación de Ciudad Real junto a ayuntamientos, grupos de desarrollo rural, asociaciones empresariales y entidades como la Cámara de Comercio.

Miguel Ángel Valverde | OC

Ha explicado que el reto demográfico sigue afectando de manera especial a determinados territorios de la provincia y ha defendido que combatirlo exige actuar desde múltiples frentes: mejorando infraestructuras, reforzando servicios, impulsando la conectividad, promoviendo actividad económica y ayudando a que los negocios no bajen la persiana cuando llega el momento de la jubilación o del relevo de sus propietarios.

Ha indicado que programas como “Reto Relevo Generacional” permiten entender con claridad cómo se combate la despoblación sobre el terreno, facilitando que empresas asentadas en los municipios encuentren continuidad y que nuevos emprendedores puedan incorporarse a proyectos ya viables, con menor riesgo y mayor capacidad de arraigo. A su juicio, cada negocio que sigue abierto construye territorio, genera cohesión, mantiene empleo y preserva servicios esenciales para la vida cotidiana de los pueblos.

Con anterioridad, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, ha afirmado que los datos conocidos durante la jornada evidencian el éxito del programa y permiten constatar que se trata de una de las iniciativas más útiles y transformadoras que está impulsando la institución cameral. Ha defendido que el relevo generacional ya no es un reto de futuro, sino una necesidad inmediata para proteger empresas con historia, trayectoria y valor para la economía local.

Ruiz ha destacado que el programa hace posible el encuentro entre empresarios que necesitan continuidad para sus negocios y personas con iniciativa, formación y ganas de emprender, convirtiéndose así en una herramienta eficaz para conectar experiencia y talento, evitar el cierre de establecimientos viables y abrir nuevas oportunidades tanto en el medio rural como en el ámbito urbano. También ha insistido en que el proyecto representa una manera de entender el desarrollo económico desde la cercanía, el acompañamiento y el conocimiento directo de cada caso.

José Luis Ruiz | OC

Ha querido poner el foco, por otro lado, en el trabajo del equipo técnico de la Cámara, del que ha dicho que está siendo decisivo para que los resultados lleguen en tan poco tiempo gracias a la escucha activa, el asesoramiento individualizado y el compromiso con cada proceso. Y ha añadido que el programa ha trascendido ya el ámbito provincial, puesto que ha recibido reconocimientos externos y ha despertado interés en foros nacionales como una experiencia innovadora para hacer frente a uno de los grandes desafíos del medio rural español.

El presidente de la Cámara de Comercio ha agradecido expresamente el respaldo de la Diputación de Ciudad Real y ha avanzado que el objetivo de cara a 2026 es ampliar el alcance del proyecto, fortalecer sus herramientas y consolidar nuevas oportunidades de relevo. A continuación, ha vinculado esta iniciativa con otras líneas de trabajo de la Cámara dirigidas a hacer más fuertes, más grandes y más competitivas a las empresas de la provincia.

61 negocios identificados

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, responsable de la gestión del programa y de la coordinación con la Cámara de Comercio, ha resaltado por su parte que “Reto Relevo Generacional” responde a una necesidad real de la provincia y ha recordado que la institución provincial lo financia íntegramente con una aportación de 200.000 euros.

Ha remarcado que esta iniciativa nace para evitar que desaparezcan negocios perfectamente viables por falta de relevo, algo que, a su juicio, tiene consecuencias mucho más profundas que la mera pérdida de actividad económica. Ha ejemplificado esta realidad con el caso de un bar en un pequeño municipio o de una panadería tradicional, establecimientos cuya continuidad no solo sostiene empleo y servicios, sino también la convivencia, la identidad local y la vida social de los pueblos.

Sonia González | OC

En este contexto, ha asegurado que cada persiana que se cierra en el medio rural supone un servicio menos, una oportunidad perdida y, en muchas ocasiones, un paso más hacia la despoblación. Por eso ha defendido el programa como una herramienta directa para fijar población, mantener actividad económica y facilitar que muchas personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su propia tierra, al tiempo que se abre la puerta a emprendedores de fuera interesados en implantarse en la provincia de Ciudad Real.

González ha aprovechado para agradecer el trabajo del equipo técnico de la Cámara de Comercio y de los técnicos de “Reto Comarcas”, cuya implicación y cercanía al territorio considera fundamentales para que el programa esté dando resultados en tan poco tiempo. Y ha concluido afirmando que, cuando una iniciativa responde a una necesidad real y genera impacto, la obligación de las instituciones es consolidarla y ayudarla a crecer.

Año y medio de trabajo

El director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez, ha sido el encargado de detallar la implantación del programa y de desgranar el diagnóstico realizado hasta ahora. Ha explicado que “Reto Relevo Generacional” se puso en marcha hace aproximadamente año y medio como respuesta a un problema estructural y complejo, vinculado al envejecimiento, la concentración de la población en entornos urbanos y la pérdida progresiva de actividad en el medio rural.

Rodríguez ha señalado que la provincia de Ciudad Real presenta especiales dificultades en comarcas como Campo de Montiel y Montesur, con densidades de población especialmente bajas, y ha insistido en que el fenómeno de la despoblación debe abordarse desde muchos ámbitos: infraestructuras, servicios, conectividad, conciliación, incentivos y fortalecimiento del tejido empresarial. En esa línea, ha asegurado que el programa se alinea con los principios de la Agenda Rural Europea 2040 y se apoya en cuatro pilares fundamentales: dar continuidad a negocios viables, acompañar de forma personalizada a empresas y emprendedores, vender las oportunidades del territorio y construir sobre un mapa real de necesidades.

En cuanto a los datos, ha precisado que en este tiempo se han identificado ya 61 negocios susceptibles de relevo, se ha conformado una base de datos de más de 500 emprendedores, se han posicionado 13 negocios en el marketplace y se trabaja actualmente en 7 matches activos. Es decir, siete operaciones en las que ya existen empresarios y emprendedores conectados con el acompañamiento del equipo consultor. Ha añadido, además, que desde el inicio del proyecto se han materializado 16 continuidades empresariales, de las que 11 corresponden a esta última etapa.

Ha señalado Rodríguez que los negocios localizados pertenecen mayoritariamente a sectores como el pequeño comercio, los servicios y el sector primario, y que suelen ser empresas con una trayectoria de más de diez años, de reducido tamaño, fuertemente arraigadas al territorio y con voluntad de mantener vivo su legado. También ha destacado el perfil de los emprendedores detectados, entre los que figuran personas cualificadas procedentes de diferentes puntos de España e incluso del extranjero, muchas de ellas interesadas en iniciar un proyecto con menor riesgo que el que supondría comenzar desde cero.

Luis Enrique Rodríguez | OC

Ha referido durante su intervención que uno de los valores más importantes del programa es precisamente ese menor riesgo económico, ya que, según los datos que maneja la Cámara, asumir un negocio en funcionamiento puede suponer un ahorro aproximado del 40 por ciento respecto a la creación de una actividad desde el inicio. Ha indicado, igualmente, que la herramienta digital desarrollada para el programa incorpora tecnología propia, inteligencia artificial, un mapa de necesidades por comarcas y municipios y un marketplace que permite a los emprendedores conocer tanto las oportunidades de negocio como las condiciones de vida y servicios de cada territorio.

Asimismo, ha comentado que el proyecto ya está teniendo efectos en comarcas especialmente sensibles desde el punto de vista demográfico y ha citado ejemplos de relevos en municipios como Santa Cruz de Mudela, Almadén, Calzada de Calatrava o Villahermosa, en actividades vinculadas al pequeño comercio, los servicios financieros, la hostelería o la construcción. Según ha señalado, estos casos demuestran que la continuidad empresarial no solo es posible, sino que puede convertirse en una palanca efectiva para mantener vivos los pueblos.

Durante el acto también se ha recordado que el programa ha recibido recientemente un reconocimiento en el marco de la Cátedra Fundación Eurocaja Rural-Universidad de Castilla-La Mancha, que distingue proyectos e investigaciones centrados en la cultura, el patrimonio y la innovación en el medio rural, un respaldo que refuerza la proyección y la credibilidad de la iniciativa.