El programa "Reto Relevo Generacional" de Ciudad Real prevé acabar el año con la continuidad de 35 negocios

La Cámara de Comercio de Ciudad Real celebra esta tarde “Historias con futuro”, una jornada dentro del programa “Reto Relevo Generacional” que desarrolla la entidad cameral con la financiación de la Diputación Provincial.

Se van a conocer historias de emprendedores que han conseguido poner en marcha negocios en localidades como Almagro, Calzada o Picón.

Destinado sobre todo a las zonas rurales, el programa “Reto Relevo Generacional” de Ciudad Real ha crecido mucho, ya lleva casi 2 años y medio de vida y los datos están siendo muy positivos, según ha avanzado en Onda Cero el director de la Cámara de Comercio, Luis Enrique Rodríguez.

La Cámara espera terminar el año con 35 relevos realizados, además se han identificado más de 100 negocios en situación de relevo en la provincia de los que unos 80 ya han sido validados.

El programa ha mantenido más de 80 empleos

Además, una buena parte de los relevos que se han registrado corresponden a tiendas, bares o restaurantes, y otro dato importante es que estos negocios que han encontrado continuidad mantienen en conjunto 86 puestos de trabajo, entre emprendedores directos y empleados, lo que también contribuye a la fijación de población en las zonas rurales.

Según los datos que maneja la Cámara, la inversión necesaria para hacerse cargo de un negocio mediante relevo puede ser alrededor de un 35% inferior a la de abrir un establecimiento desde cero.

Asumir un negocio por relevo no significa necesariamente que los padres se los traspasen a sus hijos. Rodríguez ha apuntado que también hay negocios que los han tomado personas ajenas al círculo familiar.

El programa “Reto Relevo Generacional” trabaja sobre 97 municipios de seis comarcas de la provincia de Ciudad Real, y 67 de estas localidades tienen menos de 2.000 habitantes. Hay que destacar que hay 41 municipios de los 97 analizados que carecen de al menos uno de nueve servicios considerados esenciales.