Prevén un alto nivel de pólenes en la provincia de Ciudad Real

El servicio de alergología del Hospital de Ciudad Real prevé una primavera con un alto nivel de pólenes en la provincia, debido sobre todo a las lluvias y a un clima que cada vez es más cálido.

Hace unos días comenzó de manera oficial la primavera aunque hay pacientes que desde hace tiempo vienen sufriendo el polen del ciprés, cuya floración suele ser en enero.

Ahora, según ha dicho en Onda Cero la alergóloga del Hospital de Ciudad Real, Carmen García, comienza el polen del plátano de sombra y después se unirán los de las gramíneas y el olivo.

Recuerda que ya la del año pasado fue una de las primaveras más intensas, con niveles históricos de polen de gramíneas. Y la tendencia es que esta situación continúe debido al clima cada vez más cálido.

La temporada alérgica mas alta en la provincia de Ciudad Real se prevé para mayo, cuando coinciden los pólenes de gramíneas y olivo.

Carmen García recomienda usar el sentido común a la hora de combatir las alergias. Por ejemplo, ventilar las casas cuando haya menos niveles de pólenes, usar mascarilla y comenzar con antelación los tratamientos médicos cuando se noten los primeros síntomas antes de que la situación vaya a peor.