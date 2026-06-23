Policía Nacional evita la entrada de una remesa de cocaína en Almodóvar del Campo

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a cuatro personas -tres mujeres y un varón- como presuntos responsables de un delito de tráfico de estupefacientes.

Los implicados participaron en una compraventa de cocaína en Puertollano y se disponían a introducir la droga en la cercana localidad de Almodóvar del Campo cuando fueron interceptados por los agentes de la Policía Nacional.

Este dispositivo se inició a raíz de diversas informaciones recabadas por los investigadores que apuntaban a que se iba a producir una transacción de estupefacientes en Puertollano, por lo que se estableció un dispositivo policial con indicativos uniformados y de paisano que permitió localizar a dos de las implicadas y máximas responsables de la organización, momentos antes de que tuviese lugar la transacción de droga, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

La experiencia y el uso de contramedidas de vigilancia por parte de los presuntos traficantes, dificultó la labor de los investigadores, quienes finalmente lograron interceptar a los cuatro implicados cuando se disponían a abandonar Puertollano en dirección a Almodóvar del Campo que era el destino final para el envasado y distribución de la cocaína.

Los cuatro detenidos, tres mujeres y un varón, portaban un total de 53,7 gramos de cocaína que fueron decomisados.