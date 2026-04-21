La patronal de Ciudad Real valora positivamente la regularización de inmigrantes: "Hace falta mucha mano de obra"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha dicho que el proceso de regularización de inmigrantes es una de las soluciones para generar trabajo en algunos sectores productivos de la provincia donde hace mucha falta la mano de obra.

En declaraciones a Onda Cero, Marín recuerda que son personas que ya llevan tiempo viviendo en España y asegura que a los empresarios les hace falta como mano de obra, sobre todo para sectores en los que los españoles cada vez rehúyen más, como agricultura, transportes, hostelería y talleres mecánicos o de siderometalurgia.

Marín considera que esta regularización de emigrantes conlleva más empleo y riqueza y subraya que estas personas pueden aportar al crecimiento del país.

Huelga en las gasolineras

Respecto a la huelga convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en las gasolineras de todo el país para el puente de mayo, los días 30 de abril y 3 de mayo, reivindicando el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo, el presidente de FECIR afirma no entender este paro teniendo en cuenta la situación complicada por la que atraviesan las estaciones de servicio.

Y ello a raíz del conflicto de Oriente Medio, recordando que las gasolineras apenas se quedan con los márgenes de subida del petróleo. Según Marín, con este panorama es normal que se encalle la negociación del convenio colectivo.

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El presidente de la patronal de Ciudad Real espera que se fijen servicios mínimos para que las gasolineras puedan prestar servicio.