La patronal de Ciudad Real reclama más mano de obra cualificada para la campaña de verano

La dificultad para contratar mano de obra amenaza la campaña de verano en las pequeñas empresas. Cocineros, camareros o personal de sala concentran la mayor demanda de empleo para el verano.

Esto en hostelería, un sector fundamental en el período estival. Pero también faltan trabajadores bien formados y especializados en otras categorías profesionales, como fontaneros, albañiles o conductores de camión.

Es la llamada de atención que ha hecho en Onda Cero el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, quien ha reclamado mano de obra especializada y para ello ha defendido la formación profesional y sobre todo la FP Dual, que permite a una persona formarse y a la vez hacer prácticas remuneradas en una empresa.

Considera Marín que hay que prestigiar la formación profesional de los trabajadores.

El presidente de FECIR dice que es necesario la mano de obra de los inmigrantes que llegan a España pero advierte que no consiste solamente en regularizar a estas personas sino también ofrecerles una formación cualificada para que se incorporen al mundo laboral.

Además, Carlos Marín defiende la necesidad de que los emigrantes vengan ya suficientemente formados desde los países de origen.