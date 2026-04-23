Page inaugura una nueva hospedería en Campo de Criptana y destaca el liderazgo de C-LM en crecimiento de pernoctaciones hoteleras

Castilla-La Manha ha sido el destino de España que más creció en marzo en viajeros y en pernoctaciones. Según los datos provisionales de la Coyuntura Turística Hotelera publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mes de marzo ha sido el mejor de la serie en viajeros alojados, batiendo un viejo récord de 2008. Los mismos datos arrojan que Castilla-La Mancha es el tercer destino más dinámico del país en pernoctaciones hoteleras hasta marzo, sólo por detrás de Baleares y Cataluña.

Así lo ha indicado esta tarde en Campo de Criptana (Ciudad Real) el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el marco de la inauguración de la hospedería gastronómica `Casa de la Torrecilla’ un evento en el que ha estado acompañado por el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero.

En este contexto ha reivindicado el turismo como una “industria con futuro” al señalar que “en el futuro, el turismo no va a dejar de crecer porque con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial cada vez van a trabajar más las máquinas, pero el turismo es presencial”.

Una de las habitaciones de la hospedería de Campo de Criptana | OC

A los pies de la Sierra de los Molinos de Criptana, García-Page ha sugerido que esta sociedad debe sentirte orgullosa de su identidad porque según ha argumentado, Campo de Criptana no es gracias al Quijote, el Quijote es gracias a localidades de Castilla-La Mancha como Criptana. Así ha señalado que “es el Quijote el que se empapa de los paisajes manchegos. El Quijote no se podía haber escrito en las Rías Bajas”.

Tras tener palabras de reconocimiento para el alcalde criptanense, Santiago Lázaro López, Emiliano García-Page ha subrayado que esta localidad tiene “identidad propia”.

Así ha reconocido que “aquí os están encajando las distintas piezas, en el ámbito educativo, en el sanitario, en el económico, y creo estáis muy bien maridados, muy bien ensamblados con el espíritu de Campo de Criptana. Estáis consiguiendo, un proyecto colectivo, estáis consiguiendo elevar la autoestima”.

Restaurante de la hospedería de Campo de Criptana | OC

El jefe del Ejecutivo regional no ha querido marchar de esta localidad si recordar que ya están en marcha las obras de conexión de la Tubería de la Llanura Manchega con el Campo de Calatrava.

“Acabamos de empezar a poner en marcha ni más ni menos que la tubería después de tantos años que se paró y se echó atrás ese proyecto en los muchos recortes, que no todos fueron de sanidad ni de educación. Ni más ni menos para que tengan garantía de beber 150.000 personas” ha explicado