Page califica de «histórica» la máxima inundación de las Tablas de Daimiel, con 1.500 hectáreas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "histórica" la situación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, que ha alcanzado su máxima superficie inundada con unas 1.500 hectáreas encharcadas.

"Hace unos días recorría en barca Las Tablas de Daimiel… y hoy la noticia es histórica: han alcanzado su máxima superficie inundada", ha señalado García-Page en las redes sociales consultadas este viernes por EFE, donde ha añadido que "cuando comienza la primavera, es un gran alegría para la naturaleza y para toda Castilla-La Mancha".

La inundación del parque ha sido posible gracias a los aportes del río Gigüela, que este año llegan por tercer año consecutivo, favoreciendo la recuperación de uno de los humedales más importantes de España.

Las aportaciones de agua, que comenzaron el pasado 11 de febrero, han permitido la inundación total de la superficie actualmente capaces de ser encharcada.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la presa de Puente Navarro, construida en 1987 con una finalidad ambiental y con una capacidad de 4,16 hectómetros cúbicos, se encuentra llena y desembalsando agua.

En la actualidad, el caudal de entrada al parque a través del río Gigüela alcanza los 2,66 metros cúbicos por segundo.

La situación se ha visto favorecida por el paso de distintos frentes atlánticos en las últimas semanas, que han permitido que el río vuelva a aportar agua al parque, conectando con las zonas previamente inundadas y elevando así la superficie encharcada hasta los niveles actuales.

El parque cuenta con una superficie máxima inundable de unas 1.750 hectáreas, aunque la colmatación de la vegetación durante los periodos secos ha reducido la superficie efectivamente inundable a unas 1.500 hectáreas, según ha explicado el director del Parque Nacional, Carlos Ruiz de la Hermosa.