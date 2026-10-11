Otro podio para el argamasillero David Almansa, 2º en Indonesia

El piloto natural de Argamasilla de Calatrava, David Almansa, ha sido segundo en la carrera de Campeonato del Mundo de Moto3 que se ha disputado en Indonesia.

Almansa entró segundo en solitario en la meta tras el líder del mundial y ya campeón matemáticamente, Máximo Quiles.

De esta forma, Almansa consolida la segunda posición del Mundial de Moto3 con 219 puntos, a falta aún de cinco grandes premios. Le saca 16 puntos a Brian Uriarte, tercero, y 28 a Álvaro Carpe, cuarto.

Se trata del séptimo podio que consigue el de Argamasilla de Calatrava, con dos primeros puestos y cinco segundos.