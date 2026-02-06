Las obras de abastecimiento al Campo de Calatrava podrían comenzar en marzo y finalizar en junio de 2028

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han dado un paso más en el proyecto de construcción de la ampliación del abastecimiento de agua potable del Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real desde el sistema de la Tubería de Llanura Manchega.

Hoy se ha constituido la comisión de seguimiento del convenio de colaboración que va a garantizar el desarrollo de las obras de mejora de dicho abastecimiento a más de 155.000 personas de la provincia de Ciudad Real.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha puesto en valor la importancia de esta infraestructura que es “otro compromiso cumplido más del presidente García-Page con la provincia” y ha recordado que “otros gobiernos la paralizaron y que nosotros nos comprometimos con los vecinos y vecinas del Campo de Calatrava a retomarla y así lo estamos haciendo en colaboración con el Gobierno de España”.

Caballero ha señalado que esta comisión servirá para garantizar que se cumplen los plazos y para realizar un seguimiento técnico de la que es “una de las obras hidráulicas más importantes de la democracia”.

El vicepresidente Segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han asistido a la constitución de la comisión que ha tenido lugar esta mañana en la Delegación de la Junta de Ciudad Real, junto a la delegada de la Junta, Blanca Fernández; el director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa; y directivos de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado la colaboración institucional entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para hacer posible esta infraestructura hidráulica de la que depende un servicio tan esencial como es el abastecimiento de agua. Prueba de ello es el trabajo que se va a desarrollar en esta comisión técnica para el seguimiento de las obras cuyo plazo de ejecución previsto es de dos años y fecha de finalización en junio de 2028.

Con esta infraestructura, cuyas obras comenzarán a partir del mes de marzo, se garantizará el abastecimiento de agua potable de calidad y en cantidad a los municipios de Castilla-La Mancha que más lo necesitan como los doce municipios que se abastecen actualmente del Consorcio de la Vega de Jabalón como Bolaños, Almagro, Corral, Moral, Ballesteros, Cañada, Caracuel, Granátula, Pozuelo, Valenzuela, Villar del Pozo y Calzada de Calatrava. A los que se suman los 18.000 habitantes de Daimiel, que actualmente se abastecen de aguas subterráneas provenientes de la masa Mancha Occidental I.

También para el abastecimiento de seguridad ante situaciones de emergencia a los 100.000 habitantes de los municipios de la Mancomunidad del Gasset, entre los que se encuentran Ciudad Real capital y municipios colindantes como Miguelturra, Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, Poblete, Alcolea de Calatrava y Picón. De hecho, según ha explicado la consejera, el convenio contempla que se habilitará la conexión al sistema de la Llanura Manchega desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Ciudad Real y los depósitos de La Atalaya.

Una inversión de 72 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER

Mercedes Gómez ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer realidad esta nueva infraestructura hidráulica que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encomienda a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), con un presupuesto de adjudicación de 72 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER 2021-2027, dentro del Programa Plurirregional de España, y de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

El pasado 30 de octubre, ACUAES adjudicó el contrato de ejecución de las obras a la UTE Vías y Construcciones S.A.-Martín Casilla S.L.U y, además, el contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión y control medioambiental de las obras por 1,4 millones de euros.

El proyecto, en líneas generales, consiste en la construcción de ocho nuevos ramales para el abastecimiento a distintas poblaciones de la Llanura Manchega con tuberías de fundición de diámetros entre 800 y 250 milímetros. Una vez concluidas las obras y la puesta en marcha de la tubería, la entidad de derecho público Infraestructuras del Aguas de Castilla-La Mancha (IACLM) asumirá la gestión de su explotación, al igual que sucediera con el ramal nororiental, que se puso en marcha en 2023. Dicho ramal abastece en la actualidad a 76.375 habitantes de 15 municipios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha suministra 60 hm3 de agua al año a 720.693 habitantes de la región, beneficiando a 238 municipios que se integran en los diez Sistemas de Abastecimiento que gestiona en la actualidad: Picadas-Almoguera, Girasol, Algodor, Tajuña, Campiña Baja, Bornova, Campo de Montiel, Campana de Oropesa, Gévalo y Llanura Manchega.