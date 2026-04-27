Nace el Plan Cotinua como escudo para los autónomos de Ciudad Real

El consejo rector del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) ha aprobado las bases del denominado “Plan Continua: Escudo para el Autónomo de Ciudad Real”, que nace con una partida total de 55.000€ y con el objetivo de otorgar ayudas de hasta 1.200€ a los trabajadores por cuenta propia que pasen por una baja de larga duración, especialmente para sufragar los gastos de los 2 primeros meses, en los que se mantiene la obligación de continuar pagando la cuota de autónomo.

Este nuevo plan, que surgió de una enmienda a los presupuestos presentada por el concejal no adscrito Regino Pérez, ha sido presentado esta mañana por la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, quien ha explicado que “lo que queremos es que el autónomo, si se tiene que poner de baja, que nunca es por capricho, lo pueda hacer con la tranquilidad de que hay una administración, en este caso una administración local, que le va a cuidar y va a hacer que durante esos días tenga una cobertura de hasta 1.200€ para que pueda recuperarse y después continuar con su actividad”.

En Ciudad Real hay en la actualidad más de 4.000 trabajadores autónomos que podrían beneficiarse de esta ayuda para bajas de larga duración, una situación que en España sólo se da en 9 de cada 1.000 profesionales por cuenta propia, debido a que en los primeros 60 días están obligados a continuar asumiendo los gastos de su actividad, aunque no puedan trabajar.

La convocatoria se mantendrá abierta hasta que se agoten los fondos destinados a ella y la fecha máxima para la justificación se ha fijado en el 30 de noviembre de 2026.

Este Plan Continua se suma a otras iniciativas que apoyo al autónomo que ya ha sacado adelante el IMPEFE con anterioridad, como pueden ser el Cupón 0 o el Plan Ciudad Real Emprende, siempre con el objetivo principal de promover que se pongan en marcha nuevas iniciativas que generen actividad económica en la ciudad.