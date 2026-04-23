García-Page anuncia que el lunes pone en Ciudad Real la primera piedra de Campus Biosanitario

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta tarde que para el próximo otoño el Gobierno regional va a presentar un Plan de Relevo generacional de cooperativas para incentivar la incorporación de jóvenes al sector agrario a través de las cooperativas.

El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en el marco de la V edición de los Premios Cooperativos que entrega Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha y que han tenido lugar en el Paraninfo de la UCLM, en el campus de Ciudad Real. Precisamente aprovechando su estancia en esta ciudad, el jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que el lunes volverá de nuevo para poner la primera piedra del Campus Biosanitario.

Tras reconocer a los premiados, así como al grupo de música Super Arte que ha amenizado la gala (un grupo que impulsa el talento de músicos y artistas con discapacidad a través de la inclusión), Emiliano García-Page ha reconocido echar de menos en la actividad política “el sentido cooperativo”.

En opinión del jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que ha tenido palabras de gratitud para el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarías de Castilla-La Mancha, Angel Villafranca, “cuanto más social sea la economía mejor le irá al país”.

De ahí la defensa a ultranza que el mandatario regional ha hecho del sistema cooperativo en todas sus vertientes. “Seré siempre un defensor del mundo cooperativo y de la economía social”, ha reconocido.

En este mismo sentido, se ha mostrado convencido que, sin la existencia de las cooperativas, esta comunidad autónoma no habría podido multiplicar, tal y como ha hecho, “su renta agraria original por 15”.