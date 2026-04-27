Denuncian en Ciudad Real al conductor de un vehículo de transporte escolar por circular habiendo consumido drogas

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de un automóvil que realizaba transporte escolar por circular con dicho vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo, cuestión que fue confirmada en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

La infracción fue detectada a finales del pasado mes de febrero cuando componentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real realizaban un punto de verificación de transporte escolar y de menores en las inmediaciones de un centro de educación especial, de una localidad de la provincia de Ciudad Real y procedieron a la parada aleatoria del turismo con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones del vehículo y sus autorizaciones administrativas, según a informado la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

Realizada la prueba de detección de drogas en el ámbito de la seguridad vial al conductor del vehículo de transporte escolar, arrojó un resultado positivo a cocaína en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que hubo de hacerse cargo de la conducción del automóvil otro conductor debidamente habilitado.

Con motivo de los hechos relatados se confeccionó el preceptivo boletín de denuncia por infracción al artículo 14, apartado 1, opción 5A) de la Ley de Seguridad Vial, por “Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo”, el cual ha sido remitido a la Alcaldía correspondiente por tener las competencias atribuidas.