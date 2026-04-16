El fallecido estaba trabajando en la vía

Muere un trabajador de 42 años tras ser arrollado por un tren en Socuéllamos

Accidente laboral mortal el que ha ocurrido en la provincia de Ciudad Real. Un trabajador de 42 años de edad ha fallecido tras ser arrollado por un tren de mercancías peligrosas en Socuéllamos.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Vías de tren
Vías de tren | OC

Accidente laboral mortal el que ha ocurrido en la provincia de Ciudad Real. Un trabajador de 42 años de edad ha fallecido tras ser arrollado por un tren de mercancías peligrosas en Socuéllamos.

El suceso ha tenido lugar a las 3:23 horas de este jueves y el trabajador ha muerto arrollado por el tren mientras trabajaba en la vía que transcurre entre Socuéllamos y Villarrobledo, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El trabajador era de una subcontrata de Adif

El trabajador pertenecía a una subcontrata de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y su cuerpo fue rescatado por bomberos de Tomelloso. Po su parte, la carga del tren no se vio afectada.

Hasta el lugar del suceso acudieron Guardia Civil, Policía Local, bomberos y sanitarios de una UVI que confirmaron el fallecimiento del trabajador.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer