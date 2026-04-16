Muere un trabajador de 42 años tras ser arrollado por un tren en Socuéllamos

Accidente laboral mortal el que ha ocurrido en la provincia de Ciudad Real. Un trabajador de 42 años de edad ha fallecido tras ser arrollado por un tren de mercancías peligrosas en Socuéllamos.

El suceso ha tenido lugar a las 3:23 horas de este jueves y el trabajador ha muerto arrollado por el tren mientras trabajaba en la vía que transcurre entre Socuéllamos y Villarrobledo, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El trabajador era de una subcontrata de Adif

El trabajador pertenecía a una subcontrata de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y su cuerpo fue rescatado por bomberos de Tomelloso. Po su parte, la carga del tren no se vio afectada.

Hasta el lugar del suceso acudieron Guardia Civil, Policía Local, bomberos y sanitarios de una UVI que confirmaron el fallecimiento del trabajador.