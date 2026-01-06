Moral de Calatrava es agraciado con el primer premio de El Niño que ha sido muy repartido

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en toda España, llegando también a todas las provincias castellanomanchegas.

En la provincia de Ciudad Real ha sido vendido en Moral de Calatrava. Se trata de un punto mixto situado en la calle Ramón y Cajal, 7 y el número se ha vendido por terminal.

En concreto, este punto de venta de Moral ha vendido 3 décimos del primer premio, por lo que ha repartido 600.000 euros, según ha confirmado a Onda Cero la propietario de este punto de venta, Paqui De Felipe.

Se trata de una tienda de ropa de bebé que también vende lotería a través de terminal. De Felipe ha mostrado su alegría por haber dado este premio, dice que no sabe a quién o quiénes le han podido tocar y espera que se haya quedado en el pueblo.

Da la casualidad que este mismo punto de venta mixto ya fue agraciado con un tercer premio en el último Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de hace dos semanas. En este caso, fue un décimo, también vendido por terminal, que dejó un premio de 50.000 euros.

Otros premios en C-LM

En la provincia de Albacete, además de la capital ha llegado a las localidades de Tobarra y San Pedro

En Cuenca, además de en la capital se ha repartido en Motilla de Palancar, mientras que en Guadalajara, el 6.703 se ha sido vendido en Sigüenza y en la capital.

La suerte también ha llegado a las localidades toledanas de Seseña y Puente del Arzobispo.

A nivel nacional, se ha vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

Ventas de El Niño en Ciudad Real