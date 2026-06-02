Mayo deja 247 parados menos y 1.700 afiliados más a la Seguridad Social en Ciudad Real

Baja el paro en Ciudad Real. Mayo dejó 247 desempleados menos en la provincia, un descenso del 0,80% respecto al mes anterior, por lo que el total de parados es de 30.484, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, el dato interanual indica que el paro disminuyó en más de 2.400 desempleados, un 7,48%.

Por sectores, servicios y agricultura se llevan la palma en cuanto al descenso en el número de parados en esta provincia, con 120 menos en cada sector. Le siguen en esta bajada industria con 33 menos y construcción donde disminuyó en 10.

El único sector que vio aumentar el paro el mes pasado fue el colectivo de sin empleo anterior que registró 38 desempleados más.

Por sexos, la tendencia es la misma en Ciudad Real. El paro femenino es el doble que el masculino. Hay más de 20.000 mujeres en paro frente a los casi 10.000 hombres en situación de desempleo.

En cuanto a la contratación, se registraron 10.500 contratos de trabajo en mayo, son 1.600 más que en el mes anterior, de los que algo menos de la mitad, 4.600, fueron indefinidos.

Más afiliaciones a la Seguridad Social

También buenas cifras las que deja la Seguridad Social. En mayo hubo 1.700 afiliados más en la provincia de Ciudad Real, y el total de cotizantes supera los 183.000.

Por otro lado, en la provincia hay más de 20.000 beneficiarios de prestaciones por desempleo, con un gasto superior a los 20 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 976 euros al mes.