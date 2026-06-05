Más de 1.200 ciudadrealeños viajarán a Madrid para estar con el Papa y una daimieleña cantará en el coro del Corpus

La provincia de Ciudad Real estará representada mañana sábado en el primer día de la visita que el Papa León XIV va a realizar a España.

La Diócesis de Ciudad Real ha organizado un total de 18 autobuses para que 1.200 personas acudan mañana a Madrid para participar en la Vigilia con Jóvenes que tendrá lugar en la Plaza de Lima. Antes, habrá un encuentro preparatorio de toda la región en el Cerro de los Ángeles.

El delegado de la Pastoral Juvenil del Obispado de Ciudad Real, Marcos Sevilla, ha manifestado en Onda Cero que los autobuses saldrán desde diferentes puntos de la provincia y sobre todo van ocupados por jóvenes, pero también por familias y personas adultas.

Además, y de manera privada, habrá desplazamientos por coche o tren desde Ciudad Real, no solo a Madrid sino que algunos también estarán en la visita que el Papa hará a Barcelona.

Igualmente, el obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez, estará presente en Madrid y Barcelona y ha destacado que la de Ciudad Real es una de las diócesis que, de manera organizada, más jóvenes va a aportar a la Vigilia del sábado.

Una daimieleña, en el coro del Corpus

El domingo también habrá protagonismo de la provincia de Ciudad Real, ya que una daimieleña, Prado Pérez de Madrid, participará en el coro que cantará cerca de 40 obras con motivo de la misa y procesión del Corpus Christi en la capital de España.

En declaraciones a Onda Cero, Pérez de Madrid ha dicho que lleva más de mes y medio con los ensayos. Reconoce que está muy contenta porque va a participar en un acontecimiento histórico es España y ha manifestado que estar en el coro es muy emocionante y lo está viviendo con mucha intensidad.

Entre el repertorio de canciones que el coro va a interpretar, Pérez de Madrid ha manifestado que las que más le emocionan son “Pueblo de reyes” y “Cantemos al amor de los amores”.