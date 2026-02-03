La Junta autoriza una prórroga hasta el 31 de marzo para finalizar las obras de la Ciudad Administrativa en Ciudad Real

La Junta de Comunidades ha tenido que autorizar una prórroga hasta el 31 de marzo para que la empresa adjudicataria pueda acabar los trabajos que se están acometiendo en el antiguo hospital del Carmen de Ciudad Real donde se va a ubicar la Ciudad Administrativa.

En una entrevista concedida a Onda Cero, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha manifestado que la obra está prácticamente finalizada y se están rematando los interiores y exteriores.

Precisamente, debido a las lluvias de estas últimas semanas, los trabajos exteriores van más lentos y es probable que se retrase algo el traslado de todas las oficinas de la Junta a la Ciudad Administrativa y de sus 1.500 trabajadores.

Los edificios del Gobierno regional que se queden vacíos en un futuro en Ciudad Real se destinarán a viviendas. Se ha encargado ya el estudio técnico del edificio administrativo de la calle Alarcos para poder convertirlo en viviendas.

Centro Regional del Folclore

Y sobre el Centro Regional del Folclore, que se ubica en el antiguo edificio del colegio Ferroviario, Blanca Fernández ha dicho que ya están prácticamente finalizados los trabajos, solo quedan por hacer las acometidas de agua y luz y espera que en abril se pueda recepcionar la obra.

La delegada señala que se está redactando el proyecto de gestión del centro y avanza que será un proyecto muy abierto, en colaboración con entidades y asociaciones relacionadas con el folclore de la región.

Pasarela y centros de salud

En cuanto a la pasarela ciclopeatonal entre Ciudad Real y Miguelturra, Fernández ha explicado que han tenido muy mala suerte “porque la obra está terminada pero la pintura no agarra y se cuartea debido a las lluvias”.

Por eso, y para rematar las obras, hay que esperar a que haga mejor tiempo para terminar con la pintura de la pasarela y ayer mismo ya se quedó resuelto el problema de la iluminación.

Por otro lado, la delegada confirma que ha quedado en "stand-by" el traslado del centro de salud número 1 de Pío XII al antiguo edificio de Sanidad de la calle Postas tras las protestas de los vecinos del barrio.

Blanca Fernández dice que se ha comprometido a tomar una decisión de manera consensuada con los vecinos de Pío XII y el Ayuntamiento de Ciudad Real.

"Primero vamos a esperar a que se haga el centro de salud número 4 de Ciudad Real porque va a descargar de tarjetas sanitarias al centro de salud número 1", ha dicho Fernández.