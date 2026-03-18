Jornada de importantes retrasos en los Avant de Ciudad Real y Puertollano debido a un problema de señalización

Nueva jornada de caos en la línea de alta velocidad que ha afectado a los trenes Avant que cubren el trayecto entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid.

Sobre las 8.00 horas de esta mañana, se produjo una incidencia que afectó al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid, Atocha y Chamartín.

Una incidencia en los sistemas de señalización ferroviaria que ha provocado importantes retrasos que han perjudicado sobre todo a los viajeros que han tenido que salir esta mañana desde Puertollano y Ciudad Real.

Uno de ellos ha contado en Onda Cero que cogió el tren a las 7:40 horas pero después se quedó parado a las 8:10 horas. Por megafonía dijeron a los pasajeros que no había previsión de cuánto tiempo iba a llevar la solución al problema, incluso se repartió botellas de agua entre los viajeros. Al final, este Avant llegó a Madrid con una hora y 40 minutos de retraso.

Por su parte, Alba es también usuaria habitual del Avant. Cuenta que cogió el tren de las 7:16 pero salió a las 7:25, algo dice que ya es habitual. Pero después también se quedó parado a las 8:10 horas en la zona de La Sagra-Illescas y no se sabía cuánto tiempo iba a durar la avería en la señalización.

Al final, este Avant llegó a Madrid a las 9:30 horas, es decir, con más de una hora de retraso sobre el horario previsto. Alba dice que este retraso en el tren ha supuesto nerviosismo, enfado y frustración entre los pasajeros ya que a la demora de hora se suman las que se han venido registrando desde hace tiempo.

Adif ha anunciado que a las 9.50 horas la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid, Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor, se ha recuperado "totalmente" y se ha restablecido con normalidad el tráfico en las líneas de alta velocidad afectadas.

En la red social 'X', el administrador de la infraestructura ferroviaria ha añadido que los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular, si bien con retrasos "significativos".